Сотрудники МЧС локализовали пожар в Доме культуры в Москве

Фото: МЧС России

Пожарным удалось локализовать возгорание в Доме культуры, расположенном в центре Москвы, сообщает МЧС России в своем телеграм-канале.

Огонь успел распространиться на 350 квадратных метров. По данным ведомства, в результате пожара никто не пострадал.

О задымлении в Доме культуры на Ленинском проспекте стало известно вечером 5 июля. Возгорание началось на втором этаже четырехэтажного здания. Оттуда шел черный дым.

Спустя некоторое время этому пожару был присвоен второй номер сложности, который является повышенным. В управлении МЧС РФ по столице отметили, что находившиеся во Дворце культуры люди эвакуировались из здания самостоятельно.

