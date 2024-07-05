05 июля, 22:38Происшествия
Сотрудники МЧС локализовали пожар в Доме культуры в Москве
Фото: МЧС России
Пожарным удалось локализовать возгорание в Доме культуры, расположенном в центре Москвы, сообщает МЧС России в своем телеграм-канале.
Огонь успел распространиться на 350 квадратных метров. По данным ведомства, в результате пожара никто не пострадал.
О задымлении в Доме культуры на Ленинском проспекте стало известно вечером 5 июля. Возгорание началось на втором этаже четырехэтажного здания. Оттуда шел черный дым.
Спустя некоторое время этому пожару был присвоен второй номер сложности, который является повышенным. В управлении МЧС РФ по столице отметили, что находившиеся во Дворце культуры люди эвакуировались из здания самостоятельно.