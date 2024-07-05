Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июля, 22:38

Происшествия

Сотрудники МЧС локализовали пожар в Доме культуры в Москве

Фото: МЧС России

Пожарным удалось локализовать возгорание в Доме культуры, расположенном в центре Москвы, сообщает МЧС России в своем телеграм-канале.

Огонь успел распространиться на 350 квадратных метров. По данным ведомства, в результате пожара никто не пострадал.

О задымлении в Доме культуры на Ленинском проспекте стало известно вечером 5 июля. Возгорание началось на втором этаже четырехэтажного здания. Оттуда шел черный дым.

Спустя некоторое время этому пожару был присвоен второй номер сложности, который является повышенным. В управлении МЧС РФ по столице отметили, что находившиеся во Дворце культуры люди эвакуировались из здания самостоятельно.

Читайте также


пожарпроисшествия
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика