Бесплатную юрпомощь окажут пострадавшим от отравления сидром в Ульяновской области

Фото: телеграм-канал "Следком"

Юристы окажут бесплатную помощь всем пострадавшим от отравления сидром в Ульяновской области. Соответствующее поручение дал губернатор региона Алексей Русских, сообщает ТАСС.

Речь идет о консультациях по вопросам получения ими материальной помощи.

5 июня в стране начали фиксировать случаи массового отравления алкоголем, в частности, сидром. Первых пострадавших обнаружили в Ульяновской области. Они приобретали товары в магазинах "Территория пива". Продукцию привозили в регион из Красноглинского района Самарской области.

По последней информации медиков, в Ульяновской области был выявлен 51 случай отравления суррогатным алкоголем. 18 из них погибли.

Пострадавшие и погибшие есть в том числе в Самарской области. По последним данным, там погибли 7 человек, пострадали 13. В Удмуртии умер один юноша. Еще одна женщина находится в больнице. Еще несколько случаев смерти от отравления выявили в Нижегородской и Пензенской областях.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Во время следственных мероприятий правоохранители задержали индивидуального предпринимателя, который, по версии ведомства, связан с этим ЧП.

В Москве также занимаются выявлением потенциально опасной продукции "Мистер Сидр". В Роспотребнадзоре рекомендовали отказаться от употребления напитков этой марки и сообщать в случае обнаружения их продажи по телефону 8 (495) 687-40-41.

Отгрузки и поставки продукции "Мистер Сидр" заблокированы на всей территории РФ