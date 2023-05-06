Задержанный после подрыва машины Прилепина работал по заданию спецслужб Украины – СК РФ

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Подозреваемый в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина признался, что работал по заданию спецслужб Украины, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

"Следователи СК России на причастность к покушению на Захара Прилепина проверяют Александра Пермякова. Подозреваемый задержан, в ходе допроса он дает показания о том, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины", – говорится в сообщении.

Мужчина признался, что привел бомбу в действие дистанционно.

После этого подозреваемый смог скрыться, однако позже был задержан при выходе из леса в другом населенном пункте.

Автомобиль писателя был взорван под Нижним Новгородом. Писатель выжил, но получил травмы, находится в сознании.

Комментируя данную ситуацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что США сделали из Украины еще одну террористическую ячейку.

Российский Следственный комитет завел уголовное дело по факту покушения на Прилепина. На территорию происшествия по поручению председателя СК Александра Бастрыкина направлены следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства, а также сотрудники судебно-экспертного центра.

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