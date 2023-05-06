МВД РФ заявило о задержании подозреваемого в подрыве машины Прилепина

Фото: телеграм-канал "Следком"

Полиция по горячим следам задержала мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля писателя Захара Прилепина. Об этом сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа".

"Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, в котором находился Захар Прилепин", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что автомобиль писателя Прилепина взорван в Нижнем Новгороде. В экстренных службах сообщили, что писатель выжил, но ранен, находится в сознании.

Комментируя ситуацию взрыва автомобиля Прилепина, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявил, что Вашингтон сделал из киевского режима еще одну террористическую ячейку.

Следственный комитет РФ уже завел уголовное дело по факту покушения на писателя. На место ЧП по поручения председателя СК Александра Бастрыкина направлены следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства, а также сотрудники судебно-экспертного центра Следственного комитета России.

В результате подрыва автомобиля Прилепин получил переломы и сотрясения мозга.

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