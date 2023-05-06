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СК устанавливает все обстоятельства попытки киевского режима ударить по Кремлю – Бастрыкин
Фото: kremlin.ru
Следственный комитет России устанавливает все обстоятельства попытки украинской стороны атаковать дронами Кремль. Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.
"Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – приводит его слова РИА Новости.
Бастрыкин также подчеркнул цинизм того, что данная атака была совершена в преддверии праздника Дня Победы. По его словам, совершение терактов является типичным стилем украинских националистов.
Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что ответ России на атаку украинских беспилотников на Кремль последует и уже готовится. По его мнению, ответ должен быть соразмерным, но чувствительным.
В ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку атаковать Кремль с помощью БПЛА. Оба беспилотника были сбиты военными, обошлось без жертв. В Кремле случившееся сочли спланированным терактом со стороны Украины и покушением на главу государства.
Президент Украины Владимир Зеленский отрицает причастность Киева к атаке. Он сообщил, что украинские силы сражаются только на своей территории.
В Кремле назвали атаку украинского беспилотника попыткой покушения на Путина
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