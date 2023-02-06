Не менее 20 человек погибли в результате землетрясения в Турции

Фото: AP/Mahmut Bozarsan

Не менее 20 человек погибли в результате серии землетрясений в Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Так, 12 человек погибли в результате мощных подземных толчков в турецкой Шанлыурфе, еще 5 граждан – в провинции Османийе.

Тела еще трех человек извлекли из-под завалов обрушившихся зданий в Малатье. Всего в этом городе, по сообщению местного губернатора, обрушились 130 домов, более 100 человек получили различные травмы.

Ранее сообщалось о том, что в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение было зафиксировано в 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Сообщается, что эпицентр подземных толчков находился около южного города Газиантеп с населением более 1 миллиона человек.

Вскоре после случившегося глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил об объявлении самого высокого уровня тревоги из-за сильных землетрясений в нескольких регионах. Сообщения об обрушившихся зданиях поступали сразу из нескольких городов и провинций страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все ведомства страны принялись к устранению последствий землетрясения. Глава государства передал наилучшие пожелания всем пострадавшим от землетрясения гражданам. По его словам, все соответствующие подразделения приведены в состояние боевое готовности при координации AFAD.



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