В офисе Зеленского прокомментировали взрывы в Энгельсе и под Рязанью

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал сообщения о взрывах на военных объектах в Энгельсе и под Рязанью на своей странице в Twitter.

Подоляк прокомментировал информацию фразой: "Земля круглая, это открыл еще Галилей". По его словам, объекты, запущенные в воздух, вернутся "к месту вылета".

Правительство Украины не давало официальных комментариев по поводу инцидентов.

В результате взрыва на аэродроме под Рязанью погибли три человека. Сообщалось, что в результате взрыва произошло возгорание бензовоза.

Пострадавших из-за взрыва на аэродроме в Энгельсе Саратовской области не было. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. После распространившейся информации о взрыве он посоветовал жителям сохранять спокойствие.

О двух происшествиях в Энгельсе и под Рязанью было доложено Владимиру Путину. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, президента России проинформировали докладами.

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