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05 ноября, 10:04

Происшествия

В США задержали сотрудника избирательного участка за угрозу взрыва

Фото: 123RF/danielt1994

В США задержали сотрудника избирательного участка в американском штате Джордия за угрозу взрыва, сообщается на сайте американского Минюста.

По данным ведомства, 25-летний Николас Уимбиш в середине октября поссорился с избирателем. Вскоре после этого он от лица этого человека направил начальнику избирательного участка письмо, в котором содержались угрозы в адрес Уимбиша и других сотрудников. В записке также говорилось о возможном взрыве.

В настоящее время Уимбиш обвиняется в передаче ложной информации об угрозе взрыва, отправке письма с угрозами и даче ложных показаний ФБР. Ему грозит максимальное наказание в виде 25 лет тюремного заключения.

Ранее СМИ сообщили, что сотрудники, задействованные в работе избирательных комиссий на президентских выборах в США, получают угрозы физической расправы. Это вынуждает правоохранительные органы выделять "значительные ресурсы" на обеспечение безопасности.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. В конце августа члены Демократической партии официально утвердили вице-президента Камалу Харрис кандидатом от фракции в президенты страны, Республиканская партия, в свою очередь, выдвинула экс-президента США Дональда Трампа кандидатом на пост лидера.

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