Уголовное дело возбуждено после атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск, где погиб ребенок

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после атаки украинских беспилотников в Приморско-Ахтарске, в результате которой погиб ребенок и пострадали еще пять мирных жителей, сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Следователи СК России будут расследовать преступления вооруженных формирований Украины, в результате которых пострадали мирные жители Краснодарского края и ДНР", – говорится в сообщении.

О гибели шестилетней девочки, получившей ранение в результате атаки беспилотников, утром сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Она скончалась в больнице.

В общей сложности в Приморско-Ахтарске были госпитализированы шесть человек, включая погибшую и еще одного ребенка. Повреждения получил один из многоквартирных домов. Его жильцов эвакуировали, для них подготовили пункт временного размещения.

Также была нарушена работа энергоподстанции, которая питает значительную часть Приморско-Ахтарска. Городские службы уже приступили к восстановительным работам.

При этом дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами России в ночь на 5 июля в общей сумме 50 украинских беспилотников. 14 БПЛА были сбиты над Краснодарским краем, 10 – над Ростовской областью, еще 26 – над территорией Запорожской области.

