Взрыв прогремел в жилом здании в Турции – СМИ

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Взрыв случился в жилом здании в турецком Шанлыурфа, информирует агентство Anadolu.

По предварительным данным, травмы получили четыре человека. По информации агентства, на рабочем месте на первом этаже жилого дома в квартале Сулейман Шах по неустановленной причине случился взрыв.

На территорию происшествия отправились сотрудники полиции, пожарная и медицинская бригады и AFAD (спасатели).

"По предварительным данным, четверо пострадавших были доставлены в больницы машинами скорой помощи", – говорится в сообщении.

13 ноября в Турции произошел теракт на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула. В результате погибли шесть человек, еще 81 были ранены.

По факту ЧП были задержаны 50 человек. Среди них была и подозреваемая в совершении самого взрыва гражданка Сирии Ахлам Альбашир. По информации правоохранительных органов, злоумышленницу готовили к теракту инструкторы из США.

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