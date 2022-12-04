11:51Происшествия
Взрыв прогремел в жилом здании в Турции – СМИ
Фото: youtube.com/cnc spot
Взрыв случился в жилом здании в турецком Шанлыурфа, информирует агентство Anadolu.
По предварительным данным, травмы получили четыре человека. По информации агентства, на рабочем месте на первом этаже жилого дома в квартале Сулейман Шах по неустановленной причине случился взрыв.
На территорию происшествия отправились сотрудники полиции, пожарная и медицинская бригады и AFAD (спасатели).
"По предварительным данным, четверо пострадавших были доставлены в больницы машинами скорой помощи", – говорится в сообщении.
13 ноября в Турции произошел теракт на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула. В результате погибли шесть человек, еще 81 были ранены.
По факту ЧП были задержаны 50 человек. Среди них была и подозреваемая в совершении самого взрыва гражданка Сирии Ахлам Альбашир. По информации правоохранительных органов, злоумышленницу готовили к теракту инструкторы из США.
Турецкий телеканал TRT Haber опубликовал видео с моментом закладки бомбы в Стамбуле
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