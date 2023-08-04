Пожарные полностью ликвидировали возгорание на предприятии в Яхроме

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Пожар на предприятии по производству пластиковых изделий в Яхроме в Дмитровском городском округе был полностью ликвидирован. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области.

"Ликвидация последствий пожара в 19:28", – сказал собеседник журналистов.

О возгорании в нежилом здании в Яхроме стало известно днем 4 августа. Огонь охватил склад с резиной и пластиком. Рядом со складом располагается автоцентр "Лада".

Как сообщили оперативные службы, пожар удалось локализовать к 13:00, открытое возгорание ликвидировали спустя около 1,5 часа. В ликвидации пожара задействовали 55 человек и 18 единиц техники.

Спасатели уменьшили площадь пожара в Яхроме до 1 950 "квадратов"