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13:19

Происшествия

Пожар на складе в подмосковной Яхроме локализован

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Пожар на складе с резиной и пластиком в подмосковной Яхроме локализовали, сообщили в пресс-службе МЧС.

Предотвратить распространение огня удалось на площади 1 950 квадратных метров. Локализация была объявлена в 13:00.

О возгорании стало известно в полдень пятницы, 4 августа. Огонь охватил склад с резиной и пластиком.

Видео: Москва 24

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