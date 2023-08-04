Крупный пожар произошел рядом с автоцентром в подмосковной Яхроме

Мощный пожар произошел рядом с автоцентром в подмосковной Яхроме, сообщает Москва 24.

По предварительным данным, горит склад с резиной и пластиком. В экстренных службах сообщили, что есть угроза соседнему складу. Рядом с ними располагается автоцентр "Лада".

Площадь пожара устанавливается. В МЧС факт пожара подтвердили, сообщает ТАСС. По данным ведомства, ситуация находится под контролем.

Видео: Москва 24

Накануне днем пожар произошел в цехе по производству аккумуляторов в подмосковном Воскресенске. В здании обрушилась крыша. Локализовать возгорание удалось на площади 400 квадратных метров.

Огонь удалось потушить только 4 августа. Установление причин и обстоятельств происшествия взяла на контроль подмосковная прокуратура. Ведомство также намерено оценить исполнение требований законодательства о пожарной безопасности.