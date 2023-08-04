Открытое горение на складе в Яхроме ликвидировано

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Открытое горение на складе с резиной и пластиком в подмосковной Яхроме ликвидировано, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

К ликвидации пожара привлечены 55 человек и 18 единиц техники.

В 13:00 пожар локализовали. Предотвратить распространение огня удалось на площади 1 950 квадратных метров.

О возгорании стало известно в полдень пятницы, 4 августа. Огонь охватил склад с резиной и пластиком. Рядом со складом располагается автоцентр "Лада".

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