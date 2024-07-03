ПВО сбила четыре украинских беспилотника в Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

Четыре украинских беспилотника самолетного типа были уничтожены средствами ПВО в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Два дрона были сбиты над Карачевским районом области, еще по одному БПЛА уничтожили над Трубчевским и Комаричском районами. В результате произошедшего никто не пострадал, разрушений не выявлено. На месте работают оперативные службы.

Прошлой ночью Брянская область также подверглась атакам нескольких беспилотников ВСУ. Вражеские дроны были уничтожены в Трубчевском и Суражском районах региона.

Вместе с тем после воздушных атак пострадавших и каких-либо разрушений не было. Помимо Брянской области, еще несколько беспилотников были сбиты в Крыму и Белгородской области.