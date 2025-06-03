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03 июня, 07:25

Происшествия

ПВО сбила ночью восемь беспилотников над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами в ночь на 3 июня. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Три дрона сбили над Крымом, по два беспилотника – над Курской и Белгородской областями, а также еще один БПЛА – над Азовским морем.

Украинский беспилотник атаковал частный дом в городе Рыльске в Курской области вечером 2 июня. В результате в здании начался пожар. Сотрудники МЧС сразу приступили к ликвидации возгорания. При пожаре никто не погиб.

Кроме того, прошедшей ночью более 100 тысяч жителей в 150 населенных пунктах Херсонской области остались без электричества в результате атаки ВСУ. Позже специалисты начали восстановление схем подачи электроэнергии в регионе.

ВСУ с помощью БПЛА нанесли удары по приграничным районам Курской области

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происшествиярегионы

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