Киев расшифровал данные черного ящика вертолета, разбившегося в Броварах

Фото: AP Photo/Daniel Cole

Французские специалисты расшифровали данные черного ящика вертолета, разбившегося в Броварах в январе этого года, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом сообщает РИА Новости.

"Черный ящик был найден, был отправлен во Францию для соответствующей расшифровки. Данные получены, они есть у следствия", – сказал он.

По словам Шмыгаля, следствие по делу о крушении вертолета продолжается.

Вертолет, на борту которого находились глава МВД Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, потерпел крушение в Броварах 18 января 2023 года.

Всего в результате ЧП погибли 14 человек, среди которых был ребенок. Ранения получили 14 взрослых и 11 детей. Список погибших позже опубликовало МЧС Украины.

Предполагалось, что причиной крушения вертолета могла стать ошибка, допущенная пилотом во время выполнения полета. Управляющий воздушным судном выбрал опасный маршрут из-за риска ракетных ударов со стороны Белоруссии.



Авиационный инженер назвал возможные причины крушения вертолета в Броварах

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