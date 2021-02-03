Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

12:43

Участника незаконной акции в Москве задержали за распыление газа в лицо силовику

происшествия

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Следственный комитет РФ объявил о задержании мужчины, распылившего газ в сотрудника Росгвардии на несанкционированной акции 31 января в Москве.

"Расследуется уголовное дело в отношении 23-летнего молодого человека. Он обвиняется по статье "Применение насилия в отношении представителя власти..." – объяснили в ведомстве.

Также уточняется, что мужчина полностью признал вину.

На несанкционированные акции в городе 31 января вышли порядка двух тысяч человек, включая сотрудников СМИ. Прокуратура Москвы еще до этого события предостерегла участников неправомерных массовых мероприятий об ответственности в соответствии с законодательством РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также осудил насилие против сотрудников правоохранительных органов и силовых структур на незаконных акциях. Он подчеркнул, что переговоры с хулиганами и провокаторами недопустимы.

Песков прокомментировал незаконные акции 31 января

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать