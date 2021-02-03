Участника незаконной акции в Москве задержали за распыление газа в лицо силовику

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Следственный комитет РФ объявил о задержании мужчины, распылившего газ в сотрудника Росгвардии на несанкционированной акции 31 января в Москве.

"Расследуется уголовное дело в отношении 23-летнего молодого человека. Он обвиняется по статье "Применение насилия в отношении представителя власти..." – объяснили в ведомстве.

Также уточняется, что мужчина полностью признал вину.

На несанкционированные акции в городе 31 января вышли порядка двух тысяч человек, включая сотрудников СМИ. Прокуратура Москвы еще до этого события предостерегла участников неправомерных массовых мероприятий об ответственности в соответствии с законодательством РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также осудил насилие против сотрудников правоохранительных органов и силовых структур на незаконных акциях. Он подчеркнул, что переговоры с хулиганами и провокаторами недопустимы.

