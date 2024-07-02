Критиковавший Токаева журналист Садыков скончался после покушения

Фото: facebook.com/Айдос Садыков

Казахстанский журналист Айдос Садыков, на которого совершили покушение в Киеве, скончался, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на жену активиста Наталью Садыкову.

По ее словам, ее супруг умер в реанимации в 03:00. Он боролся за жизнь 13 дней, но спасти его не удалось.

"Мой обожаемый муж, отец наших троих детей, великий сын казахского народа. Айдос отдал свою жизнь за Казахстан, принял мученическую смерть от рук киллеров", – подчеркнула она.

18 июня Садыков опубликовал видеоролик, в котором назвал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "марионеткой в руках российского влияния". Полиция разыскивала блогера в рамках уголовного дела о разжигании розни.

В тот же день неизвестный выстрелил в мужчину на улице Ярмолы в Киеве, когда он вместе с супругой подошел к своему автомобилю. Жена Садыкова не пострадала.

Ранее было совершено покушение на бывшего мэра Купянска Харьковской области Геннадия Мацегору. Инцидент произошел в Старом Осколе Белгородской области. Как уточняли СМИ, в мужчину стреляли около его дома.

После случившегося экс-мэра в тяжелом состоянии доставили в Москву, однако позже он скончался. Его мать Людмила в соцсетях написала, что Мацегора всегда жил для людей и редко думал о себе.

