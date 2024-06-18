RT: неизвестные стреляли в казахстанского оппозиционера Садыкова в Киеве

Фото: телеграм-канал "Политика Страны"

В Киеве неизвестные стреляли в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.

По данным прессы, политик выжил, но находится в тяжелом состоянии. Эту же информацию подтвердила прокуратура Украины. Также, пишут журналисты, на место происшествия приезжал замглавы нацполиции Андрей Небытов. Со слов источников, Садыкову стреляли в голову, используя глушитель.

Ранее было совершено покушение на бывшего мэра Купянска Харьковской области Геннадия Мацегору. Инцидент произошел в Старом Осколе Белгородской области. Как уточняли СМИ, в мужчину стреляли около его дома.

После случившегося экс-мэра в тяжелом состоянии доставили в Москву, однако позже он скончался. Его мать Людмила в соцсетях написала, что Мацегора всегда жил для людей и редко думал о себе.

