Появились кадры последствий атаки беспилотников на Москву

Видео: Москва 24

Очевидцы поделились видео с места падения беспилотника в "Москва-Сити" после очередной попытки атаки Киева по российской столице. БПЛА повредил фасад одной из высоток делового центра.

По данным очевидцев, оцеплен подход к башням IQ-квартала.

Об атаке стало известно в ночь на 1 августа. Как сообщал Сергей Собянин, украинский дрон врезался в ту же башню, что и в прошлый раз. В результате оказался поврежден фасад на уровне 21-го этажа здания. На место ЧП были вызваны экстренные службы. В результате инцидента никто не пострадал.

Как позже уточнили в Минобороны РФ, в сторону Москвы направлялись три вражеских беспилотника. Два из них были сбиты в области, один удалось подавить средствами РЭБ на территории столицы, в результате чего тот рухнул в районе делового центра.



Видео: Москва 24

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