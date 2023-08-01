08:09Происшествия
Появились кадры последствий атаки беспилотников на Москву
По данным очевидцев, оцеплен подход к башням IQ-квартала.
Об атаке стало известно в ночь на 1 августа. Как сообщал Сергей Собянин, украинский дрон врезался в ту же башню, что и в прошлый раз. В результате оказался поврежден фасад на уровне 21-го этажа здания. На место ЧП были вызваны экстренные службы. В результате инцидента никто не пострадал.
Как позже уточнили в Минобороны РФ, в сторону Москвы направлялись три вражеских беспилотника. Два из них были сбиты в области, один удалось подавить средствами РЭБ на территории столицы, в результате чего тот рухнул в районе делового центра.
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