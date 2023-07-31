В ООН прокомментировали атаку украинских беспилотников на Москву

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ООН выступает за прекращение ударов по гражданским объектам. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, передает ТАСС.

"У нас нет информации из первых рук о том, кто несет ответственность за атаку. Но, конечно, мы выступаем против любых атак на гражданские объекты и хотим, чтобы они прекратились", – подчеркнул он на брифинге.

Отмечается, что подобным образом Хак прокомментировал атаку украинских беспилотников на Москву 30 июля.

Сергей Собянин утром 30 июля проинформировал, что украинские беспилотники атаковали "Москва-Сити". В результате инцидента фасады двух офисных башен получили незначительные повреждения, никто не пострадал.

Минобороны РФ также заявило о предотвращении попытки теракта украинскими беспилотниками по столичным объектам. Так, один беспилотник ВСУ в воздухе ликвидировали средства противовоздушной обороны над Одинцовским районом Московской области. Кроме того, два БПЛА подавили средствами РЭБ. Они потеряли управление и потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий "Москва-Сити".

Новости часа: в ООН прокомментировали атаку БПЛА по "Москва-Сити"