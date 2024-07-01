Вагоны "Иволги" на МЦД-3 разъединились из-за скрытого дефекта сцепного устройства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Причиной саморасцепа между вагонами электропоезда "Иволга-2024" на МЦД-3 стал скрытый производственный дефект сцепного устройства, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу производителя электропоезда "Трансмашхолдинг".

Такое заключение сделала экспертная группа, говорится в сообщении. В течение пяти дней специалисты проведут инспекционную проверку поездов "Иволга" из поставки 2024 года.

В компании пообещали усилить контроль над качеством вновь поступающих сцепных устройств. К поставщику применят штрафные санкции.

Саморасцеп между вагонами произошел 27 июня при отправлении поезда с платформы Кратово. В результате никто из пассажиров не пострадал, однако поезда в сторону столицы стали курсировать по соседним путям с увеличенными интервалами.

Неисправный электропоезд оперативно убрали с путей, поэтому движение было восстановлено.

