В ЦАХАЛ заявили, что не пустят топливо в Газу

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Израиль не разрешит поставки топлива в сектор Газа, несмотря на просьбы ООН и гуманитарных организаций, чтобы его не использовало движение ХАМАС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя израильской армии, подполковника Джонатана Конрикуса.

На брифинге в Женеве он отметил, что в течение нескольких недель требуется доставить топливо в Газу, так как это единственный способ обеспечить электроэнергией больницы и водоочистные сооружения. Однако, по его мнению, Израиль к этому "ничто не обязывает".

Ранее в СМИ сообщалось, что переговоры об освобождении заложников ХАМАС осложнились, потому что палестинское движение потребовало от Израиля разрешить поставки топлива в сектор Газа, при этом отказавшись гарантировать освобождение большого числа пленных с иностранным гражданством.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

28 октября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о начале второго этапа войны, увеличив территорию, где будет проходить наземная операция. 30-го числа очевидцы заметили израильские танки на подступах к Газе.

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли 8 306 человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1 400 тысячи человек и еще 5 431 пострадал.

Подтвержденное число заложников в секторе Газа достигло 239 человек.

В ООН сообщили, что в больницах Газы осталось топлива на сутки работы