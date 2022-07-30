Американская журналистка заявила, что Запад слишком долго пренебрегал Россией

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Американская журналистка-обозреватель Энн Коултер в ходе телешоу британского телеведущего Пирса Моргана заявила, что Вашингтону и Лондону не нужно поддерживать Киев из-за российской спецоперации на Украине.

Она подчеркнула, что не защищает Владимира Путина, но у США и Британии есть свои проблемы.

"Украина исторически была зоной влияния Российской империи. Что касается НАТО, то после распада СССР в альянсе нет никакого смысла, но мы продолжаем покушаться, покушаться, покушаться", – приводит слова Коултер РИА Новости.

Журналистка также подчеркнула, что западные страны очень долго относились к Москве пренебрежительно.

"Путин был первым, кто позвонил после теракта 11 сентября, чтобы выразить соболезнования США. На что Джордж Буш-младший даже не перезвонил ему. Вашингтон слишком долго пренебрегал русскими", – добавила Коултер.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США опозорились на весь мир, провалив объявленный ими же "крестовый поход" против России.

По ее словам, Вашингтон всеми силами пытается скрыть тот факт, что Москва продолжает идти собственным путем, делает все, чтобы не дать узнать об этом простым американцам. При этом руководство США в своем стремлении не брезгует нарушать поправку к Конституции, гарантирующую свободу слова.

До этого посольство РФ в США прокомментировало заявление официального представителя Госдепа Неда Прайса о том, что Россия становится изгоем. В дипмиссии отметили, что эти слова не выдерживают критики и вызваны они "воспаленным воображением" американских деятелей.

