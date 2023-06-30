Кабмин РФ ввел запрет на проезд польских фур по территории России

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Правительство РФ ввело запрет на проезд по российской территории для грузовиков из Польши. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта.

"Запрет на международные автомобильные перевозки ряда грузов <...> продлен до 30 декабря 2023 года. Постановлением <...> введен запрет на перевозки по территории России польскими транспортными средствами", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что запрет не распространяется на территорию Калининградской области, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение региона. Также предусмотрен ряд исключений, который касается фур, ввозящих в РФ критически важные товары, например лекарства и медизделия.

В начале лета Польша приняла решение закрыть движение через свою границу для грузовиков с номерами Российской Федерации и Белоруссии.

Между тем с октября прошлого года в РФ действует запрет на перевозки грузов государствам, объявившим транспортные ограничения против России. Недавно правительство продлило его до 30 декабря 2023 года.

