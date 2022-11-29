В ЛНР заявили о больших потерях среди воюющих за Украину польских наемников

Фото: Минобороны РФ

Польские наемнические подразделения, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины, несут значительные потери, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, наемники из Польши участвуют в боях в районах Лисичанска, Кременной, Сватово, а также на других участках фронта. Марочко отметил, что об их больших потерях свидетельствуют разведданные и радиоперехваты.

"И уже есть косвенные подтверждения, что данные военнослужащие несут колоссальные потери, поскольку есть уже заявления чиновников из Польши, что прибывают тела польских солдат на территорию Польши и их где-то нужно захоранивать. У них сейчас возникла проблема с этим", – заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ уничтожили около 100 иностранных наемников, которые воевали на стороне Украины, и шесть единиц бронетехники в районе населенного пункта Часов Яр в ДНР.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Более 300 наемников уничтожили российские военные в ходе СВО за минувшие сутки

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!