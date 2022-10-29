Группа республиканцев выступила против передачи Киеву доходов с активов россиян – СМИ

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Группа конгрессменов-республиканцев выступила против внесения в оборонный бюджет положения, которое позволило бы Вашингтону переводить Киеву доходы с конфискованного имущества россиян. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает издание The Washington Post.

По информации газеты, республиканцы уверены, что это положение не было полностью проверено соответствующими комитетами, поэтому данный пункт необходимо рассмотреть в юридических комитетах в сенате и палате представителей.

Один из сотрудников аппарата Демократической партии, в свою очередь, заявил, что республиканцы намеренно блокируют данное положение, чтобы привлечь демократов к некоему политическому торгу.

"Чиновники администрации Байдена ожидают, что в случае, если республиканцы возьмут контроль над палатой представителей [после выборов в ноябре], им придется более тщательно следить за помощью США Украине, особенно когда речь идет о финансовой помощи", – говорится в публикации.

Ранее обозреватель CNN Стивен Коллинсон заявил, что, по его мнению, Владимир Путин дождался раскола так называемого вашингтонского консенсуса, достигнутого президентом США Джо Байденом относительно необходимости делать все возможное для защиты демократии на Украине.

По словам Коллинсона, первым признаком такого раскола стало письмо конгрессменов-демократов в Белый дом с призывом к дипломатии с Россией. Журналист назвал случившееся политической катастрофой.

Западные страны, включая США, усилили финансовую поддержку Украины после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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