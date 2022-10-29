Путин дождался раскола в США относительно Украины – CNN

Фото: depositphotos/erik3804

Владимир Путин дождался раскола так называемого вашингтонского консенсуса, достигнутого президентом США Джо Байденом относительно необходимости делать все возможное для защиты демократии на Украине, заявил обозреватель CNN Стивен Коллинсон.

"Теперь, наконец, могут появиться первые трещины. Понятно, что в Вашингтоне до сих пор существует двухпартийный консенсус в отношении помощи Украине. Но слухи о том, что жесткая линия Байдена в отношении России, возможно, не всегда пользуется почти единодушной поддержкой, прозвучали в особенно сложное время", – написал он в своей статье.

Коллинсон считает, что первым признаком ослабления позиции США по Украине стало письмо конгрессменов-демократов в Белый дом с призывом к дипломатии с Россией. Журналист назвал это политической катастрофой. В своей публикации он также напомнил о планах республиканцев сократить помощь Киеву в случае победы на промежуточных выборах в конгресс.

Ранее группа из 30 конгрессменов призвала Байдена изменить стратегию в отношении Украины и приступить к прямым переговорам с Россией. Спустя несколько дней члены палаты представителей конгресса США отозвали это письмо. Как заявила представитель палаты от Демократической партии Прамила Джаяпал, документ был составлен несколько месяцев назад и направлен в Белый дом "без одобрения" коллег по партии.

Западные страны, включая США, усилили финансовую и военную поддержку Киева после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!