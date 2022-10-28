Американский политолог заявил, что Запад плохо понимает происходящее на Украине

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Запад слабо представляет цели Украины, ее потери и то, как идут боевые действия, считает директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хуминский.

Политолог уверен, что Киев успешно контролирует информационное пространство, чтобы создавать для западных союзников ложную картину происходящего. А Запад, указал эксперт, намеренно игнорирует вопрос о том, чем должен закончиться конфликт.

"Столицы стран – союзников не хотят отвечать на этот вопрос, поскольку задавать его в одиночку рискованно выявлением весьма реальных расколов в поддержку Украины", – написал Хуминский в своей статье для издания The Hill.

В то же время политолог указал, что у Запада есть интересы в этом конфликте, и предполагать, что он "просто заряжает ружье и передает его Украине", в лучшем случае неискренне, а в худшем – опасно.

Ранее журналист Леон Хадар заявил, что власти США и сами американцы могут изменить свое отношение к Украине из-за вовлечения армии государства в противостояние и при ощутимых потерях среди граждан. По его мнению, если Запад вступит с Москвой в открытый конфликт, то США испугаются мировой войны и массированного ядерного удара.

Западные страны усилили финансовую и военную поддержку Киева после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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