Реформист Пезешкиан лидирует на президентских выборах в Иране

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Экс-министр здравоохранения Масуд Пезешкиян, принадлежащий к крылу реформистов, вырвался вперед на досрочных президентских выборах в Иране, обойдя консерватора Саида Джалили. Об этом со ссылкой на представителя избирательного штаба Мохсена Эслами сообщает телеканал IRIB.

Бюллетени были подсчитаны в 37 тысячах из 58 тысяч избирательных участков. В частности, уже проверены 14 миллионов голосов. Всего в республике 61 миллион избирателей.

Пезешкиян набирает 5,955 миллиона голосов, Джалили – 5,56 миллиона. Для победы кандидату необходимо получить более 50% голосов. В противном случае 5 июля пройдет второй тур, в котором будут участвовать два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом туре.

Досрочные выборы в стране организовали после гибели бывшего президента Ирана Эбрахима Раиси в авиакатастрофе. Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган.

Жертвами стали 8 человек. Раиси похоронили в мавзолее имама Резы в городе Мешхед.

