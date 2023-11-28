ЕСПЧ обязал Россию выплатить Pussy Riot компенсацию за отказ регистрировать НКО

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) после жалобы панк-группы Pussy Riot на запрет регистрации НКО в России обязал страну выплатить более 24 тысяч евро компенсации ее участникам. Об этом сообщает РИА Новости.

Годом ранее Владимир Путин подписал законы о неисполнении в России решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта 2022 года. Однако в европейской инстанции заявили, что обладают юрисдикцией для рассмотрения дела, поскольку события произошли до подписания закона.

После освобождения из колонии в 2013 году, где участники движения отбывали срок за хулиганство, они решили создать в РФ НКО "Зона права" (организацию исключили из реестра иноагентов в июле 2023 года), в рамках которого планировали оказывать заключенным юридическую помощь. Однако в этом им отказали, отметив несоответствие поданных документов и статуса организации.

"Суд постановил, что не имелось достаточно подробных инструкций и формальных требований для регистрации НКО и заполнения соответствующих форм. Указанные неточности в документах не дают основания для отказа в регистрации", – говорится в сообщении ЕСПЧ.

По решению суда, РФ должна выплатить по 7,5 тысячи евро Надежде Толоконниковой (признана в РФ иноагетом), Марии Алехиной и Владимиру Рубашному. Еще 1 920 евро должны быть выплачены в качестве компенсации издержек.

Мосгорсуд ранее заочно арестовал Толоконникову по делу об оскорблении чувств верующих. Срок ареста установлен на два месяца с момента ее экстрадиции. Сейчас активистка находится за пределами России.

