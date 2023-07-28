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21:36

Общество

Минюст РФ исключил организацию "Зона права" из реестра иностранных агентов

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Министерство юстиции РФ исключило правозащитную организацию "Зона права" из реестра иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что организация пропала из списка иностранных агентов 21 июля. "Зона права" была признана иноагентом на территории России в сентябре 2021 года.

Ранее Минюст РФ заявлял, что признать "Ельцин Центр" иностранным агентом невозможно, так как НКО защищена законом "О центрах исторического наследия президентов РФ, прекративших свои полномочия".

До этого ведомство намеревалось проверить организацию на предмет деятельности иноагента.

С соответствующим предложением к министерству обратился депутат Госдумы Андрей Альшевских. Он призвал раз и навсегда прекратить споры вокруг учреждения и начать там проверку.

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