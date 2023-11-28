Арабские СМИ заявили о нарушении перемирия в Газе со стороны Израиля

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Арабский телеканал Al Arabiya назвал последние действия Армии обороны Израиля в нескольких районах сектора Газа первым случаем нарушения перемирия.

По данным телеканала, израильские танки открыли огонь по южным районам анклава – к востоку от городов Рафах и Хан-Юнис. Помимо этого, военные применили в Газе светошумовые гранаты.

Одновременно катарский телеканал Al Jazeera заявил, что израильские танки ведут огонь на севере анклава, к северо-западу от города Газа.

Ранее сообщалось, что радикальное палестинское движение ХАМАС достигло договоренности с Катаром и Египтом о продлении гуманитарного перемирия с Израилем, по которому предполагается освобождение заложников и прекращение огня, на два дня.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".



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