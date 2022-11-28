Медведев предложил украинской власти выйти в прямой эфир из СИЗО

Фото: kremlin.ru

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил представителям украинской власти организовать прямое включение из СИЗО. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

До этого советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк пообещал, что через шесть месяцев выйдет в прямой эфир из Ялты.

"Украинские курильщики продолжают грезить прямыми видеовключениями из Ялты и других мест. Можно организовать такое. Прямо из СИЗО в Крыму. Хотя наиболее продвинутым получится организовать сеанс связи из "Лефортово", – говорится в его публикации.

Ранее издание The Economist написало, что попытка Украины вернуть под свой контроль Крым может привести к расколу с Западом. По данным СМИ, ВСУ понимают, что ключом к успеху Киева являются поставляемые США вооружения.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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