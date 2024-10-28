Фото: Москва 24/Александр Авилов

Народный артист России Никита Михалков заявил, что западные страны обманули два поколения молодежи на Украине, настроив их против России. Об этом он сообщил на пресс-конференции во время гастролей своего театра в Сербии.

"Мы продолжали ощущать себя "старшим братом", думая, что, ну куда они денутся, газ идет (на Украину. – Прим. ред.) нормально, все отношения прекрасные. А американцы и англичане, англосаксонский мир, работали каждый день, работали с детьми, со школами", – цитирует Михалкова РИА Новости.

По словам артиста, на сегодняшний день на Украине выросли два поколения людей, которые никогда не поймут, что русские и украинцы – это "один народ".

"Их обманули, как обманули нас. Это непростительная ошибка, но она случилась", – добавил он.

Михалков подчеркнул, что если бы Россия не начала спецоперацию в 2022 году, то через две недели "война пришла бы к нам в страну". Артист добавил, что лично видел подтверждающие это документы.

Владимир Путин ранее заявил, что Запад использует Украину для создания критических угроз безопасности России. Путин подчеркнул, что при этом нарушаются принципы равной и неделимой безопасности России, а также игнорируются жизненные интересы и справедливые озабоченности и происходят ущемления прав русскоязычных людей.

Президент РФ также отметил, что к эскалации на Украине привел госпереворот 2014 года, поддержанный США, а не действия российской стороны. По словам Путина, конфликт на Украине происходит к огромному сожалению для Москвы.