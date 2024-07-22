Михалков прокомментировал обвинения в доносе на Беркович на встрече в бане

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Народный артист РСФСР режиссер Никита Михалков ответил на обвинения в доносе на театрального режиссера Евгению Беркович (внесена в РФ в реестр террористов и экстремистов). Заявление он сделал в выпуске под названием "С легким паром, или кто видел Бастрыкина (глава СК РФ Александр Бастрыкин. – Прим. ред.) в бане?" передачи "Бесогон ТВ", выходящей на телеканале "Россия 1".

Михалков показал кадры из эфира телеканала "Дождь" (признан в РФ иноагентом и нежелательной организацией), где утверждалось, что режиссер пожаловался на Беркович на встрече в бане с Бастрыкиным и недовольство Михалкова вызвали стихи театрального режиссера. Михалков сообщил, что никогда не был в бане с Бастрыкиным, хотя "с удовольствием с ним бы попарился". Также он никогда не видел Беркович, не смотрел ее постановки и не читал ее поэзии.

Помимо этого, режиссера возмутило слово "донос", прозвучавшее в эфире телеканала. Он назвал неправильным использовать слова, не понимая их смысла и значения. Михалков указал, что "ложь раздражает, это все выглядит тупо и бездарно абсолютно".

Уголовное дело в отношении Беркович и драматурга Светланой Петрийчук (внесена в РФ в реестр террористов и экстремистов) возбудили в мае прошлого года. Причиной стал поставленный Беркович спектакль "Финист – Ясный сокол" о женщинах, завербованных радикальными исламистами. Девушек арестовали. Позже суд приговорил их к 6 годам колонии общего режима.

Комментируя решение суда, Беркович сказала, что "тюрьма не могила, срок не резина". Она заверила, что обжалует приговор и продолжит бороться по принципу "не догоним, хоть согреемся".