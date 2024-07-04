Михалков заявил о наличии в РФ списка "нерукопожатных" деятелей культуры

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Российских деятелей культуры, которые работают в стране, но не поддерживают государственную политику, можно отнести к числу "нерукопожатных", заявил в ходе беседы с ТАСС председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков.

Режиссер и сценарист утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, существует ли в России условный список "нерукопожатных" деятелей культуры. Михалков также подчеркнул, что относящиеся к нему люди являются более опасными, чем уехавшие из страны.

Он также пояснил, что к числу таких деятелей культуры относятся те, кто остался в России, поскольку может продолжать зарабатывать в стране, но в действительности разделяет позицию покинувших государство.

Михалков также выразил сожаление по поводу ситуаций, когда общество не видит или не хочет видеть подобное поведение деятелей культуры.

"Мы должны, наконец, отделить зерна от плевел. Дело не в репрессиях, а в том, что если ты живешь в этой стране, ты можешь бороться с проблемами в этой стране. Ты можешь говорить вслух, что ты думаешь, что тебе не нравится. Но в основе твоего отношения должна быть любовь и уважение. А не желание понравиться кому-то другому. Вот и все", – подчеркнул он.

Михалков также делился мнением о том, что европейское кино "умерло", как и сама Европа. По его словам, это случилось в последнее время, когда трусость, беспомощность и зависимость европейских стран стали называть толерантностью и мультикультурализмом.

