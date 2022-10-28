20:38Политика
Кличко заявил, что Киев получил новые системы ПВО
Фото: depositphotos/reflextions
Украинские военные получили новые системы противовоздушной обороны, которые будут развернуты в Киеве, заявил мэр города Виталий Кличко. Об этом сообщает РИА Новости.
"Новое оборудование противовоздушной обороны уже поступило в столицу. Воздух будет более защищенным", – сказал он.
Кличко выразил надежду, что новое вооружение позволит не допустить новых атак с использованием дронов-камикадзе.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты передали Киеву первые два зенитных ракетных комплекса NASAMS.
По словам гендиректора компании-производителя Raytheon Technologies Грега Хейеса, ЗРК были развернуты на Украине 26 октября.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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