Кличко заявил, что Киев получил новые системы ПВО

Фото: depositphotos/reflextions

Украинские военные получили новые системы противовоздушной обороны, которые будут развернуты в Киеве, заявил мэр города Виталий Кличко. Об этом сообщает РИА Новости.

"Новое оборудование противовоздушной обороны уже поступило в столицу. Воздух будет более защищенным", – сказал он.

Кличко выразил надежду, что новое вооружение позволит не допустить новых атак с использованием дронов-камикадзе.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты передали Киеву первые два зенитных ракетных комплекса NASAMS.

По словам гендиректора компании-производителя Raytheon Technologies Грега Хейеса, ЗРК были развернуты на Украине 26 октября.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВСУ атаковали Антоновский мост в Херсоне

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!