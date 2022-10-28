В МИД Франции ответили на слова Путина о противостоянии РФ с Западом

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр не согласилась со словами Владимира Путина, который заявил, что Россия на Украине борется с доминированием Запада. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, российский лидер хочет вернуть мир в логику военных блоков, однако Запад намерен избежать такого разделения стран.

Ранее Путин заявил, что Россия не планирует сама становиться гегемоном. По его словам, Москва отстаивает свое право на существование и развитие. Вместе с тем он пояснил, что не предлагает заменить доминирование Запада доминированием Востока, Севера или Юга. По мнению президента, это приведет к тупику.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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