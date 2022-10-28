Норвегия ввела новые санкции против РФ

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Норвегия ввела новый пакет санкций против России, куда вошли 30 граждан страны и семь отечественных организаций. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В частности, санкции ввели в отношении организаторов референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт отметила, что Осло продолжает вводить ограничения против Москвы для сохранения давления на правительство России и его сторонников.

Ранее США ввели санкции против 12 российских организаций и восьми физических лиц. Под ограничения подпал предприниматель, меценат Игорь Чайка. Санкции также ввели против певицы Жасмин (Сара Шор), ее мужа Илана Шора и молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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