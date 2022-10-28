Американский конгрессмен пригласил Путина и Зеленского на переговоры в Аризону

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Член палаты представителей Конгресса США Пол Гозар пригласил президентов России и Украины провести переговоры в Аризоне. Письмо с соответствующим предложением американский политик опубликовал на своем официальном сайте.

"Я приглашаю вас в Феникс, штата Аризона, где мы можем начать диалог по деэскалации ядерной напряженности, прекратить войну и завершить смерти и разрушения, захватившие ваши страны", – приводит цитату из письма РИА Новости.

Отмечается, что в письме указаны адрес посольства России и посольства Украины в Вашингтоне. Конгрессмен также заявил, что обладает мандатом миротворческой миссии ООН и рассчитывает на поддержку своих усилий по урегулированию ситуации у всемирной организации.

Гозар считает, что расположение штата Аризона обеспечит необходимую для продуктивных переговоров дистанцию от конфликта и институтов, которые призывают к продолжению противостояния.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для властей России очевидно, что решение Украины отказаться от переговоров с РФ не было самостоятельным. Он уточнил, что соответствующий указ поступил в Киев из Вашингтона.

По словам Пескова, российская сторона всегда поддерживала проведение переговоров и не скрывала, что будет обеспечивать свои интересы. Но Киев продемонстрировал полное нежелание возобновлять диалог, заключил он.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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