В Кремле опровергли передачу Путиным специального послания для Зеленского

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин не передавал украинскому президенту Владимиру Зеленскому специальное послание через лидера Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Наш коллега из африканского государства изъявил желание, сказал, что у него будут контакты и что он позицию Путина донесет до украинской стороны. Какого-то специфического послания в данном случае нет, и об этом речи не шло", – приводит его слова ТАСС.

Песков также уточнил, что Путин сообщил президенту Гвинеи-Бисау, как проходили переговоры российской и украинской сторон, от которых Киев в результате отказался. При этом глава РФ подчеркнул, что Украина отказалась от контактов по указу Соединенных Штатов.

До этого президент Гвинеи-Бисау заявил, что передал Зеленскому послание Путина о возможном диалоге между Москвой и Киевом. Он отмечал, что был в РФ и встречался с российским президентом, который попросил его передать послание.

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