Президент Гвинеи-Бисау заявил, что передал Зеленскому послание Путина о переговорах

Фото: kremlin.ru

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало заявил, что передал президенту Украины Владимиру Зеленскому послание Владимира Путина о возможном диалоге между Москвой и Киевом.

"Вчера я был в России, встречался с президентом Путиным, который попросил меня передать послание <...>. Он мне сказал, что готов к переговорам", – приводит слова Сисоку Эмбало ТАСС.

Президент Гвинеи-Бисау также заявил, что видит себя "носителем определенных импульсов", способствующих налаживанию отношений России и Украины. По его мнению, Африка как континент готова приложить усилия для урегулирования конфликта.

Сисоку Эмбало посетил Москву во вторник. На встрече с российским лидером он заявил о готовности содействовать диалогу Москвы и Киева.

Ранее сообщалось, что папа Римский Франциск предложил провести в Ватикане переговоры между Путиным и Зеленским, а также конференцию по безопасности в Европе с участием России, Украины, европейских стран и НАТО.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!