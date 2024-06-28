Штаб Байдена: президент не выйдет из предвыборной гонки из-за провала на дебатах

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Действующий президент США Джо Байден не выйдет из предвыборной гонки в связи с провалом на дебатах с Дональдом Трампом, сообщил представитель его предвыборного штаба Сет Шустер.

"Конечно, он не выходит из гонки", – цитирует его РИА Новости.

Ранее издание Politico писало, что американские демократы в панике после первых предвыборных дебатов Байдена и Трампа, а некоторые из них уже активно обсуждают его замену.

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя RT дебаты, отметил, что в США есть "две группировки".

Одна из них пихает Байдена вперед в попытке сохранить максимально прежнюю администрацию, а вторая считает, что нужно поменять не просто кандидата, всю администрацию, и слить на Байдена все провалы во внутренней и внешней политике, сказал эксперт.

Он считает, что нынешний американский лидер не в состоянии продолжать борьбу, и тем более быть президентом еще четыре года.

"Люди говорят, что теперь надо Камалу Харрис вперед выдвигать. Но это, по сути дела, то же самое. Многие люди говорят, что менять надо много. В ближайшее время, я думаю, эта вся ситуация будет развиваться. Во вторник, условно говоря, уже какие-то движения будут сделаны. А может быть дело дотянут до непосредственно партийной конференции. Она в августе, напомню", – заключил Дробницкий.

Дебаты Байдена и Трампа прошли 28 июня. По правилам микрофоны участников были выключены до тех пор, пока они не начали говорить. Это было сделано для того, чтобы они не имели возможности перебивать друг друга. Участникам также было запрещено приносить с собой заготовленные тексты и другой реквизит, в студии им выдали блокноты, ручки и бутылку воды.

Телеканал CNN ранее заметил, что Байден на дебатах выглядит невыгодно на фоне Трампа. Он постоянно допускал оговорки, путал цифры и факты. Кроме того, у него были заметны последствия недавней простуды в виде кашля и хриплого голоса.

В ходе дебатов оппоненты обменялись оскорблениями. Байден заявил, что Трамп является неудачником и лузером. Экс-президент Штатов назвал Байдена преступником, отметив, что тот рискует стать осужденным уголовником вслед за своим сыном Хантером.

