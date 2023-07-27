Подполье раскрыло новые данные об ударах по наемникам в Николаеве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Россия в ответ на теракт на Крымском мосту уничтожила четыре места расположения иностранных наемников на южном побережье Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на активиста подполья.

По его словам, ракета прилетела по курорту Коблево, расположенному в Николаевской области на побережье Черного моря между Одессой и Очаковым. Отмечается, что с началом СВО в дома отдыха на побережье заселили иностранных наемников и националистов с Западной Украины.

Также ракета попала по району отеля "Кристалл" и базы отдыха "Голубой факел". Украинские военные сразу же перекрыли дорогу к месту разбитого расположения боевиков, однако разбирать завалы не стали, испугавшись повторного удара по тому же объекту.

Активист сообщил, что из-за ожидания количество жертв увеличилось, и трупы в Одессу вывозили почти два дня.

"Особо с упаковкой трупов никто не заморачивался, поэтому их складывали, как мешки с картошкой, друг на друга", – сказал он.

Еще один удар пришелся по расположению наемников в гостинице "Ингул", где базировались иностранные наемники и военные ВСУ. Сперва туда прилетела российская ракета, а затем ракета украинской ПВО.

В ночь на 17 июля украинские силы совершили атаку по Крымскому мосту. Инцидент произошел в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате происшествия погибли мужчина и женщина, пострадала их несовершеннолетняя дочь.

По факту происшествия было заведено уголовное дело о теракте.

Как рассказали в Национальном антитеррористическом комитете, атака была проведена в 03:05 двумя беспилотными надводными аппаратами ВСУ, что привело к повреждению автодорожной инфраструктуры моста.

Позднее хакеры из группировки RaHDit опубликовали маршруты гражданских судов, с которых украинские спецслужбы могли запустить надводные дроны по Крымскому мосту.



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