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Президент Украины Владимир Зеленский выступает за окончание конфликта, однако не собирается заключать мир с Россией. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

Ранее Зеленский на саммите Евросоюза в Брюсселе заявил, что Киев против затягивания конфликта, так как ВСУ потеряли большое количество военнослужащих убитыми и ранеными.

"Зеленский наконец признает, какие разрушительные потери Украина понесла и продолжает нести при его диктатуре. И все же он по-прежнему отвергает мир с Россией?", – задался вопросом Боуз.

По его мнению, Зеленский никогда не перестанет быть актером.

Владимир Путин сообщал, что российская сторона готова начать переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта в случае выполнения Киевом ряда условий. Для начала диалога украинские войска должны быть выведены с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Глава государства отмечал, что мирные предложения России по Украине вечно действовать не будут. Они станут меняться в зависимости от ситуации на линии боевого соприкосновения, уточнил Путин. Президент также подчеркнул, что неважно, где пройдут переговоры по Украине, так как инициативы Москвы "лежат на столе".