Журналист Боуз: Зеленский хочет окончания конфликта, но отвергает мир с Россией

27 июня, 23:59Политика
Фото: 123RF/wladyslawmus
Президент Украины Владимир Зеленский выступает за окончание конфликта, однако не собирается заключать мир с Россией. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
Ранее Зеленский на саммите Евросоюза в Брюсселе заявил, что Киев против затягивания конфликта, так как ВСУ потеряли большое количество военнослужащих убитыми и ранеными.
"Зеленский наконец признает, какие разрушительные потери Украина понесла и продолжает нести при его диктатуре. И все же он по-прежнему отвергает мир с Россией?", – задался вопросом Боуз.
По его мнению, Зеленский никогда не перестанет быть актером.
Владимир Путин сообщал, что российская сторона готова начать переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта в случае выполнения Киевом ряда условий. Для начала диалога украинские войска должны быть выведены с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Глава государства отмечал, что мирные предложения России по Украине вечно действовать не будут. Они станут меняться в зависимости от ситуации на линии боевого соприкосновения, уточнил Путин. Президент также подчеркнул, что неважно, где пройдут переговоры по Украине, так как инициативы Москвы "лежат на столе".
Песков заявил, что предложения Путина по Украине не являются ультиматумом