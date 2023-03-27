В Германии не подтвердили данные о высылке 30 российских дипломатов

Фото: ТАСС/Zuma/Simone Kuhlmey

Правительство Германии опровергло информацию прессы о высылке 30 российских дипломатов. Об этом заявила представитель МИД страны Андреа Зассе.

"На данный момент мы не рассматриваем высылку российских дипломатов", – цитирует ее РИА Новости.

До этого СМИ сообщали, что МИД Германии планирует выслать из страны 30 российских дипломатов якобы из-за подозрений в шпионаже. Со ссылкой на данные органов безопасности ФРГ СМИ отмечали, что дипломатов подозревают в незаконной вербовке представителей политической, военной, научной и бизнес-сфер для дальнейшего совершения диверсий и дезинформационных операций.

Ранее МИД Эстонии принял решение о высылке российского дипломата. Ведомство объяснило, что гражданин РФ якобы ведет деятельность, "подрывающую безопасность и конституционный порядок" страны.

9 марта Россия ввела санкции в отношении 144 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, которые наиболее враждебно настроены к российской стороне. Этот шаг предпринят в качестве ответной реакции на активное лоббирование государствами Прибалтики санкционных и иных мер против России.

Новости часа: Москва работает над ответом на высылку российских дипломатов из Австрии

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