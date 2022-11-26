Захарова прокомментировала заявление Дуды о пропаже второй ракеты

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление польского президента Анджея Дуды о второй ракете, которая упала на территории Польши, однако не была обнаружена.

"Вот так потом натовцы скажут, что и [президент Украины Владимир] Зеленский не обнаружен. Мол, видели сообщения, что он был, но на Украине найти не могут: стопроцентно имелся, только упал где-то", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что есть данные о том, что ракета, которая упала в Польше, не принадлежит Киеву. По его словам, власти страны слышали риторику о принадлежности этой ракеты Украине, однако не видели доказательств этих слов. Он выразил готовность к "обмену элементами".

Ракета упала в районе польского села Пшеводув возле украинской границы 15 ноября. В результате погибли двое человек. Сначала Варшава возложила вину на Москву, однако позже президент Анджей Дуда признал, что с высокой долей вероятности ракета была выпущена украинской системой ПВО.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!