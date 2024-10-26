WP: критикующий нелегальных мигрантов Маск начал работать в США незаконно

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Американский предприниматель Илон Маск, критикующий нелегальных мигрантов, сам начал работать в США незаконно. Об этом сообщает газета Washington Post.

Как утверждают журналисты, Маск, будучи уроженцем ЮАР, приехал в Пало-Алто в 1995 году для обучения в Стэнфордском университете, однако вместо учебы он начал работать над своим бизнес-проектом Zip2, так и не поступив на курсы. По информации издания, тогда предприниматель не имел законных оснований оставаться на территории Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что Маска могут обвинить в подкупе избирателей в Пенсильвании, так как он предложил всем проголосовавшим в этом штате бесплатно посетить свои выступления. В соответствии с Федеральным законом, в США запрещено осуществлять выплаты или совершать расходы с целью повлиять на результаты голосования. При этом не имеет значения, ограничиваются ли эти меры воздействия только теми, кто может отдать свой голос за определенного кандидата.

Предложение Маска можно расценить как нарушение этого закона, так как билет на встречу предпринимателя считается ценной вещью. По данному закону ему может грозить срок на год и более тюремного заключения.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В конце августа члены Демократической партии официально утвердили Камалу Харрис кандидатом от фракции в президенты страны, республиканская партия, в свою очередь, выдвинула бывшего президента Дональда Трампа кандидатом на пост лидера Соединенных Штатов.